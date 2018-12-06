В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы

Урок усвоен. Портал Госуслуг не должен «зависнуть» в самый ответственный момент – его заранее испытали на прочность. По уверениям оператора, сайт выдержит нагрузку в виде десятков тысяч заявлений и их многочисленных копий. Так ли это, выяснится в ночь на 1 февраля, когда начнется обычный прием заявлений от будущих первоклашек. Но сама кампания стартует уже на следующей неделе. С 15 декабря в школы будут записывать детей-внеочередников, которые поступают на особых условиях. После этого образовательные учреждения Екатеринбурга определятся с количеством мест для новичков — и начнется основной набор. Он, как и в прошлые годы, проходит по прописке. Причем родители могут выбирать из нескольких школ в радиусе пары километров. Для этого город разделили на 39 образовательных территорий. Как показывает практика, занимать места горожане предпочитают через интернет — в первую же ночь. В этом году записать ребенка можно будет не только на сайте Госуслуг, но и на официальном портале Екатеринбурга. Правда, потом все же придется сдать оригиналы документов оффлайн.