В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы

В администрации обещают, что запись детей в первые классы пройдет без сбоев

Урок усвоен. Портал Госуслуг не должен «зависнуть» в самый ответственный момент – его заранее испытали на прочность. По уверениям оператора, сайт выдержит нагрузку в виде десятков тысяч заявлений и их многочисленных копий. Так ли это, выяснится в ночь на 1 февраля, когда начнется обычный прием заявлений от будущих первоклашек. Но сама кампания стартует уже на следующей неделе. С 15 декабря в школы будут записывать детей-внеочередников, которые поступают на особых условиях. После этого образовательные учреждения Екатеринбурга определятся с количеством мест для новичков — и начнется основной набор. Он, как и в прошлые годы, проходит по прописке. Причем родители могут выбирать из нескольких школ в радиусе пары километров. Для этого город разделили на 39 образовательных территорий. Как показывает практика, занимать места горожане предпочитают через интернет — в первую же ночь. В этом году записать ребенка можно будет не только на сайте Госуслуг, но и на официальном портале Екатеринбурга. Правда, потом все же придется сдать оригиналы документов оффлайн.

Также в разделе Образование

Со следующего года охрану в учебных заведениях будут оплачивать из бюджета
24.10.2018
Со следующего года охрану в учебных заведениях будут оплачивать из бюджета
Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ
28.11.2018
Ученики школы на Уралмаше нарисовали плакаты на тему ЛГБТ
Нет Манту – нет школы: ученика отстранили от уроков из-за отсутствия теста на туберкулёз
25.06.2018
Нет Манту – нет школы: ученика отстранили от уроков из-за отсутствия теста на туберкулёз
Выпускной на военной кафедре: УрФУ выпустил 44 молодых офицера
02.07.2018
Выпускной на военной кафедре: УрФУ выпустил 44 молодых офицера
Вчера
В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы