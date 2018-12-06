Строительство велодорожек в Шарташском лесопарке снова откладывается

Минприроды собирается расторгнуть контракт с подрядчиком

Прокатили с велодорожками. Строительство отдельных полос для велосипедистов в Шарташском лесопарке снова откладывается. Минприроды собирается расторгнуть контракт с компанией Урал Инжиниринг, которая должна была заняться работами. Как сообщают информагентства, причиной недовольства заказчика стало несоблюдение сроков. Мол, строители нарушили условия контракта, стоимость которого кстати 331 миллион рублей. За эти деньги подрядчик должен был подготовить рабочую документацию и проложить в парке на Шарташе широкие велодорожки. Работы должны были закончить к 2020-ому году. Однако так и не начались. Похоже, нового исполнителя в министерстве будут искать уже в новом году.

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Строительство велодорожек в Шарташском лесопарке снова откладывается