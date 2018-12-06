Советы экспертов по подготовке к новогодним праздникам

Аллергия, ожоги и пустой кошелек — такого праздника и врагу не пожелаешь. Тем не менее, именно под Новый год случаются не чудеса, а несчастья. Так, под елочкой можно найти не подарки, а целый букет болезней, с фейерверками же есть риск зажечь на вечеринке в буквальном смысле. Чтобы праздник не превратился в спасательную операцию, специалисты советуют готовиться заранее — и максимально внимательно.