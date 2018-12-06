Пять этажей в воде: жильцы дома на Сортировке не дождутся коммунальщиков

От сырости уже начали отходить от стен обои

Жители дома на Ангарской не могут дождаться специалистов для составления актов о протечке. На последнем этаже дома прорвало стояк с горячей водой. Затопленными оказались пять этажей. До приезда комиссии, пострадавшие пока не могут даже прибрать в своих жилищах. Больше всех — говорит Галина — пострадала ее квартира. Обои отклеиваются, шкафы разваливаются. Под линолиумом до сих пор вода. Но навести порядок женщина не может. Руководители ТСН не торопятся предоставить акт аварийности. В этом товариществе, похоже, вообще все делают не спеша. Если бы аварийная служба вмешалась оперативно, то и последствия были бы не столь печальны.

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