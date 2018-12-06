Первый в России чемпионат мира по боксу среди мужчин перенесли в Екатеринбург

Грандиозное спортивное событие пройдет в Екатеринбурге в сентябре будущего года. Планируется, что основной площадкой для проведения поединков станет выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», в том числе и новый конгресс-центр, строительство которого завершится через полгода. Выбор в пользу уральской столицы Федерация бокса сделала, оценив популярность этого вида спорта в регионе. Сейчас им занимаются более 10 тысяч жителей. К чемпионату мира в пяти муниципалитетах области будут созданы Центры бокса.