Первый в России чемпионат мира по боксу среди мужчин перенесли в Екатеринбург

Такое решение приняла профильная федерация

Грандиозное спортивное событие пройдет в Екатеринбурге в сентябре будущего года. Планируется, что основной площадкой для проведения поединков станет выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», в том числе и новый конгресс-центр, строительство которого завершится через полгода. Выбор в пользу уральской столицы Федерация бокса сделала, оценив популярность этого вида спорта в регионе. Сейчас им занимаются более 10 тысяч жителей. К чемпионату мира в пяти муниципалитетах области будут созданы Центры бокса.

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Первый в России чемпионат мира по боксу среди мужчин перенесли в Екатеринбург