Екатеринбуржцы проводят отпуск в отделении полиции

Пролетели с отдыхом и деньгами. Екатеринбуржцы рассчитывали отправиться в путешествие, а вместо этого проводят отпуск в отделении полиции. Сразу несколько человек написали заявление на директора агентства недвижимости и туризма и его помощницу. Мол, они взяли предоплату за путевки и скрылись. Предположительно, за границу. По словам пострадавших, агентство оставило без отдыха как минимум семь человек. Но не исключают, что могут быть и другие обманутые туристы. Суммарный ущерб они оценили в два с половиной миллиона рублей. Одних в агентстве обещали отправить в свадебное путешествие на Шри-Ланку, других на отдых в Турцию. Туристы говорят, что с каждого брали предоплату от 30 до 112 тысяч рублей. Но разыскать продавцов будет непросто — говорят в полиции. Якобы руководитель агентства нигде не прописан, а сейчас может находиться за границей — на Кипре. Поэтому допросить его пока невозможно.