Дом-бриллиант и каменная музыка: Екатеринбург станет столицей уникальных зданий

Каменная музыка и общежитие от создателя Ельцин Центра. На форуме 100+ ведущие архитекторы мира рассказали, какими будут города будущего. В частности, Екатеринбург может стать авангардным. Московский архитектор Борис Бернаскони планирует возвести здесь дом для студентов и элитную высотку. А вот выступления создателя нового здания филармонии ждали не только журналисты, но и жильцы дома на Карла Либкнехта — их многоэтажке нет места посреди будущей стройки. Только вот спорный проект Кристосса Пассаса — запретная тема.