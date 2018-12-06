Дом-бриллиант и каменная музыка: Екатеринбург станет столицей уникальных зданий

Город вскоре может стать авангардным

Каменная музыка и общежитие от создателя Ельцин Центра. На форуме 100+ ведущие архитекторы мира рассказали, какими будут города будущего. В частности, Екатеринбург может стать авангардным. Московский архитектор Борис Бернаскони планирует возвести здесь дом для студентов и элитную высотку. А вот выступления создателя нового здания филармонии ждали не только журналисты, но и жильцы дома на Карла Либкнехта — их многоэтажке нет места посреди будущей стройки. Только вот спорный проект Кристосса Пассаса — запретная тема.

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