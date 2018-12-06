85-летний екатеринбуржец поставил мировой рекорд по жиму штанги лежа

Гарифулл Загитович обошел конкурентов уже не в первый раз. Пять лет назад он получил сертификат о том, что является самым сильным пенсионером планеты. И такая железная воля к победе у пенсионера была всегда. После войны Гарифулл Загитович работал металлургом и, рассказывает, мог кулаком забить гвоздь. Теперь же ему покоряются железные штанги и тренажеры. Один из них даже назван в честь пожилого тяжелоатлета. Не по возрасту юношеское рвение и позволило ветерану добиться серьезных результатов. Гарифулл недавно установил свой второй мировой рекорд! Оба достижения атлет вытянул в жиме лежа. По меркам атлетов рекорд хоть и скромный — 60 килограммов — но в таком возрасте равных спортсмену нет!