И не только нашел, но и помог исправить недочет. По сути Захар Бревняков отрезал пользователям путь для скачивания ответов. Молчать юноша не стал и написал автору учебника о своем поступке. Учитель ответил, да еще и директору лицея. Чем обернулась честность и принципиальность юного программиста?
Старшеклассник из Екатринбурга взломал сайт педагога
Выполняя домашнее задание, он нашел уязвимость на сайте своего педагога
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