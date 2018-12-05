Орудует банда пироманов: в садах у поселка Рудный сгорело несколько домов

Спасатели подозревают в поджоге банду пироманов

Пожар заметили в половину второго ночи. Тогда в СНТ Западный-2 полыхало два дома, очевидцы вызвали спасателей. Но к их приезду загорелось еще три. Причем, в соседних садовых товариществах — на расстоянии двух километров друг от друга. На месте пожарные заметили свежие следы, ведущие от очагов к забору. В поджоге подозревают банду злоумышленников, ведь в такое короткое время спалить столько домов одному человеку не под силу. Благо, в огне никто не пострадал. Дома же выгорели полностью.

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Орудует банда пироманов: в садах у поселка Рудный сгорело несколько домов