Мэр Екатеринбурга предложил повысить оклад депутатам и себе

Кто много работает, тот много зарабатывает?

Александр Высокинский предложил поднять размер оплаты труда себе и спикерам городской думы. Двукратное увеличение собственного оклада объяснил тем, что работы у «сильного мэра» стало в два раза больше. Простая арифметика. Но где прибавили, там можно и отнять — в ответ участники профильной комиссии предложили внедрить своеобразную систему штрафов. Если мэр не будет справляться с обязанностями, то в день получки может не досчитаться определённой суммы.

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Мэр Екатеринбурга предложил повысить оклад депутатам и себе