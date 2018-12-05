Мэр Екатеринбурга предложил повысить оклад депутатам и себе

Александр Высокинский предложил поднять размер оплаты труда себе и спикерам городской думы. Двукратное увеличение собственного оклада объяснил тем, что работы у «сильного мэра» стало в два раза больше. Простая арифметика. Но где прибавили, там можно и отнять — в ответ участники профильной комиссии предложили внедрить своеобразную систему штрафов. Если мэр не будет справляться с обязанностями, то в день получки может не досчитаться определённой суммы.