Искусство с чистого листа: эко-активистка рисует на кассовых чеках

Искусство на чужих деньгах построила екатеринбурженка Дина Хитрова. Художница рисует свои картины на… кассовых чеках. Для этого она бережно относится к фискальным документам, которые получает в магазинах, там же собирает все оставленное покупателями в лотках из ненадобности. Эта фишка мастера не для пиара, а философия жизни. Дина — эко-активист, она своим примером показывает, как можно отходы делать полезными, сохранять деревья и водоемы. Как маленькие дела помогут спасти большую планету?