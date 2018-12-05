Дмитрий Медведев создал оргкомитет по празднованию 300-летия Екатеринбурга

Определять масштабы предстоящего праздника, количество площадок и развлекательную программу будут хорошо известные в городе люди. Среди них, сенатор и бывший глава города Аркадий Чернецкий. Депутат Госдумы Андрей Альшевских, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, Наина Ельцина, Андрей Козицын, и глава РМК Игорь Алтушкин. В оргкомитет вошел и режиссер Николай Коляда, а также глава «Сима-ленда» Андрей Симановский. Вопреки логике, руководить группой будет не мэр. Эту должность доверили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Александр Высокинский назначен его заместителем.