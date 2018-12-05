С высоты положения: форум 100+ собрал именитых архитекторов и дизайнеров

В повестке: небоскрёбы, новая филармония и объединение с Нижним Тагилом

В Екатеринбурге стартовал форум высотного и уникального строительства — 100+. Речь здесь не только о сотне этажей, но и о годах. Архитекторы, проектировщики, инженеры и дизайнеры обсуждают развитие городов. А будущее легче разглядеть с высоты 50 этажа: участники форума отправились в технический тур, чтобы своими глазами увидеть как живут небоскребы.

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