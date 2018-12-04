В Свердловской области определились с расходами на следующий год

Для полного счастья нам не достает почти восьми миллиардов рублей. Несмотря на ограниченный бюджет, власти не собираются экономить на образовании — расходы на эту сферу увеличены почти на 9 миллиардов, а также на здоровье. Область планирует субсидировать пригородные компании, чтобы сдержать рост цен на билеты в электричках. Увеличилась и статья «общие расходы», которая подразумевает траты на содержание госаппарата. Он стал дороже на 400 миллионов. Некоторых депутатов возмутили траты на реконструкцию счетной палаты. Ее оценили в 40 миллионов рублей. Хотя, для сравнения, ремонт спортивного клуба «Темп» в Ревде и стадиона «Металлург» в Серове обойдутся казне в 100 миллионов рублей.