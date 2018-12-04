В администрации решили устроить большую распродажу

Там с молотка пустят сразу несколько муниципальных предприятий

Всего планируют продать пять предприятий: это Уралбиомед, торговый дом Железнодорожный, Екатеринбургобщепит, скандальный комбинат питания Золушка, из-за которого школы весной накрыла волна массовых отравлений, и Спецавтобазу. Она с января станет региональным оператором по вывозу мусора. Передать МУПы в частные руки хотят в 2020 году. В мэрии пояснили, что названные фирмы не несут социальную функцию, а значит, их приватизация не поставит под угрозу исполнение обязательств перед городом.

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