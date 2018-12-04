Уральская Аррива: мексиканский болельщик открыл в Екатеринбурге аутентичный бар

Аррива, Екатеринбург! Мексиканец, приехавший на игры Чемпионата мира по футболу, остался на Урале и даже открыл свой бар. Правда, к разгулу латиноамериканских страстей сдержанные екатеринбуржцы привыкают с трудом. Первое заведение Карлоса Рока закрылось после первой же вечеринки. И вот теперь — попытка numero dos. Уже на новом месте — но с прежним мексиканским духом.