ТЮЗ подготовил для горожан спектакль без единого слова

Кот на онемевшей сцене — так можно коротко сказать о новой удивительной театральной премьере, которую подготовил Театр юного зрителя. Премьера состоится 5 декабря, все билеты раскуплены. В своих чувствах влюбленные объясняются в танце. В отличие от легендарного произведения Шарля Перо в этой сказке слов вообще нет. Главный язык спектакля – движение и жесты. По ним зрители должны понять, как развивается сюжет. Такой опыт, признаются актеры, у них впервые. Задачу режиссер поставил не из легких: репетиции спектакля были похожи на бесконечные уроки физкультуры.