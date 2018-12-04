ТЮЗ подготовил для горожан спектакль без единого слова

Все билеты раскуплены

Кот на онемевшей сцене — так можно коротко сказать о новой удивительной театральной премьере, которую подготовил Театр юного зрителя. Премьера состоится 5 декабря, все билеты раскуплены. В своих чувствах влюбленные объясняются в танце. В отличие от легендарного произведения Шарля Перо в этой сказке слов вообще нет. Главный язык спектакля – движение и жесты. По ним зрители должны понять, как развивается сюжет. Такой опыт, признаются актеры, у них впервые. Задачу режиссер поставил не из легких: репетиции спектакля были похожи на бесконечные уроки физкультуры.

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ТЮЗ подготовил для горожан спектакль без единого слова