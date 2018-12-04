Ремонтники заменили окна в доме, но бросили старые рамы

По мнению жильцов — стеклянные конструкции могут таить опасность для ребятишек

Наглядный пример неприятного соседства. Острая, колюще-режущая проблема — у жильцов большого 19-подъездного дома на ЖБИ. Там во дворе лежат старые окна, которые представляют опасность в первую очередь, для детей. Удивительно, но никто даже не обратился в ЖЭУ или управляющую компанию. Между тем, жильцы опасаются, что у подъезда вскоре вырастет настоящая свалка. Опасения уже начали сбываться. Причем, новый мусор подкидывают не строители, а сами соседи. В управляющей компании неторопливость объясняют просто: последовательностью рабочих. Мусор они вывозят по частям: сразу с нескольких подъездов. Так что пока в соседних окна еще меняют, жильцам придется потерпеть.

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Ремонтники заменили окна в доме, но бросили старые рамы