Ремонтники заменили окна в доме, но бросили старые рамы

Наглядный пример неприятного соседства. Острая, колюще-режущая проблема — у жильцов большого 19-подъездного дома на ЖБИ. Там во дворе лежат старые окна, которые представляют опасность в первую очередь, для детей. Удивительно, но никто даже не обратился в ЖЭУ или управляющую компанию. Между тем, жильцы опасаются, что у подъезда вскоре вырастет настоящая свалка. Опасения уже начали сбываться. Причем, новый мусор подкидывают не строители, а сами соседи. В управляющей компании неторопливость объясняют просто: последовательностью рабочих. Мусор они вывозят по частям: сразу с нескольких подъездов. Так что пока в соседних окна еще меняют, жильцам придется потерпеть.