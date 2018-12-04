Прерванный полет: под Нижним Тагилом упал дельтаплан

Аппарат с двумя пассажирами рухнул в огороде

Пилот скончался на месте, а его спутник получил серьезные травмы. Пассажира прооперировали — сейчас он в реанимации. Известно, это был учебный полет — пилот проводил тренировку с новичком. Почему дельтаплан едва не врезался в дом, выясняется. По одной из версий, трагедия случилась из-за неопытности дельтапланериста, который не смог сориентироваться в тумане. Полную картину авиакатастрофы восстановят в рамках уголовного дела.

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Прерванный полет: под Нижним Тагилом упал дельтаплан