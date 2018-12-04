Под Екатеринбургом начали пилить лед для городка на центральной площади

Как срубить ледовую сказку. На карьере в Северке начали пилить лед для главного городка области. И хотя труд это нелегкий – на морозе и практически в воде – мастера довольны. Обещают — парк по сказам Бажова в центре Екатеринбурга в этом году будет сказочно красив. Спасибо морозам — лед нынче и толще на треть, и чистый, как хрусталь. За прозрачными глыбами теперь охотятся и другие строители со всей области. Правда, кристальные блоки не всем по карману.