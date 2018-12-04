Насолили: реагенты, которыми посыпают свердловские трассы, манят лосей

Дрожники умудрились насолить лосям. Оказывается, зимой сохатые выходят на дороги, чтобы слизывать реагент. Основным компонентом Бионорда, которым посыпают магистрали, является хлорид натрия или проще — поваренная соль. В холодное же время года лосей на солененькое тянет с особенной силой. Да так, что, лишившись лакомства, они буквально теряют голову — громят кормушки и выходят на дороги.