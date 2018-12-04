Насолили: реагенты, которыми посыпают свердловские трассы, манят лосей

Основной компонент Бионорда, которым посыпают магистрали, поваренная соль

Дрожники умудрились насолить лосям. Оказывается, зимой сохатые выходят на дороги, чтобы слизывать реагент. Основным компонентом Бионорда, которым посыпают магистрали, является хлорид натрия или проще — поваренная соль. В холодное же время года лосей на солененькое тянет с особенной силой. Да так, что, лишившись лакомства, они буквально теряют голову — громят кормушки и выходят на дороги.

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Насолили: реагенты, которыми посыпают свердловские трассы, манят лосей