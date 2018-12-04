Культурный прорыв пророчат столице Урала в ближайшие годы

Авторы проекта «Екатеринбургский пульс» взялись за исследование культурной жизни города, чтобы понять, куда ему развиваться дальше. На ста тридцати страницах активисты подробно описали несколько удачных направлений. Исследование длилось целых полгода. Культуру в Екатеринбурге изучали сразу по 30 статьям: от музеев и театров, до субкультуры и ресторанов. Проанализировав заведения, авторы сделали десяток выводов. В частности, городу посоветовали обзавестись собственным брендом и единым общегородским дизайном. Отметили исследователи и отсутствие четкой культурной политики. Так что рекомендовали Екатеринбурге почаще привлекать экспертов в сфере искусства. Впрочем, это еще не все советы. Проект будут дорабатывать в ближайшие полгода.