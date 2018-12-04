Угроза нависла и над жителями дома на Фрунзе. Кровле нужен срочный ремонт, однако, собственники не пускают строителей на чердак. Боятся, что гнилые перекрытия попросту не выдержат реконструкции. Битва за чердак продолжается почти год. И фонд капремонта уже хочет пойти в обход — готовит иск в суд. По словам регионального оператора, не так страшна реконструкция, как ее малюют жильцы.
Держать высоту: жильцы старого дома не пускают на чердак ремонтников
Фонд капремонта уже готовит иск в суд
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