Жителей Екатеринбурга ожидает всеобщая проверка на ВИЧ

Екатеринбург подписал конвенцию по борьбе со СПИДом

Екатеринбург первым из российских городов подписал парижскую конвенцию по борьбе со СПИДом. Этот документ предполагает масштабную диагностику, которая поможет выявить 90% инфицированных и обеспечить их дешевым лекарствам. Только вот эксперты в белых халатах тут же усомнились, мол, на что мы подписались? Добровольно на ВИЧ сегодня проверяется лишь каждый четвертый. Даже если предположить, что все вдруг выстроились в очередь на анализы, кто за это будет платить?

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Жителей Екатеринбурга ожидает всеобщая проверка на ВИЧ