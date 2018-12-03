Жителей Екатеринбурга ожидает всеобщая проверка на ВИЧ

Екатеринбург первым из российских городов подписал парижскую конвенцию по борьбе со СПИДом. Этот документ предполагает масштабную диагностику, которая поможет выявить 90% инфицированных и обеспечить их дешевым лекарствам. Только вот эксперты в белых халатах тут же усомнились, мол, на что мы подписались? Добровольно на ВИЧ сегодня проверяется лишь каждый четвертый. Даже если предположить, что все вдруг выстроились в очередь на анализы, кто за это будет платить?