В садах на Химмаше аварийная труба топит овощные ямы

Половодье, отнюдь не весеннее, пришло в отдельно взятый дом — в садах на Химмаше плывет овощная яма. В этой яме картошку и морковь хранили садоводы четырех участков. Урожай удалось спасти. Но уже полторы недели подполье заливает. За день, говорят, откачивают по три с лишним кубометра воды. Воды уже много утекло — хозяева подполья регулярно осушают подтопленную яму. Но источник бед садоводов все не иссякает. Поскольку вода теплая, садоводы обратились за помощью в теплосети. Но энергетики шли на контакт лишь по телефону. И только сегодня, узнав о нашем визите, пришли на мокрый участок. Вот только худую трубу не признали своей.