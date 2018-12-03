Суд оставил «Спецавтобазу» региональным оператором в Екатеринбурге

Арбитражный суд отказал тюменскому «Рифею»

Компания «Рифей» сама намеревалась зайти на местный коммунальный рынок, но не вышло. Тюменские коммунальщики решили, что «Спецавтобаза» нечестно выиграла тендер на вывоз мусора в Восточной части Свердловской области. И пыталась через суд отменить итоги конкурса. Однако причин для этого арбитраж не нашел. Спецавтобаза сохранила за собой статус регионального оператора. Выполнять контракт фирма начнет с первого января — после того, как энергокомиссия утвердит тарифы. К слову, в Нижнем Тагиле и Кургане убирать мусор будут тюменцы. И там стоимость этих услуг выросла в разы.

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