Суд оставил «Спецавтобазу» региональным оператором в Екатеринбурге

Компания «Рифей» сама намеревалась зайти на местный коммунальный рынок, но не вышло. Тюменские коммунальщики решили, что «Спецавтобаза» нечестно выиграла тендер на вывоз мусора в Восточной части Свердловской области. И пыталась через суд отменить итоги конкурса. Однако причин для этого арбитраж не нашел. Спецавтобаза сохранила за собой статус регионального оператора. Выполнять контракт фирма начнет с первого января — после того, как энергокомиссия утвердит тарифы. К слову, в Нижнем Тагиле и Кургане убирать мусор будут тюменцы. И там стоимость этих услуг выросла в разы.