Прокуратура встала на защиту дома, который хотят снести ради нового зала филармонии

Соответствующее предостережение получил заместитель главы города. В предостережении сказано, что у администрации нет документов, подтверждающих аварийность здания. Якобы не все мероприятия по оценке технического состояния дома еще проведены, а значит признать его аварийным преждевременно. Кроме того, прокуратура все еще не завершила собственную проверку. И пока документы не приведут в порядок, здание не снесут. Кроме того, правоохранители требуют, чтобы чиновники учитывали мнение жителей многострадальной пятиэтажки.