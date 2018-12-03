Прокуратура встала на защиту дома, который хотят снести ради нового зала филармонии

Законных оснований для сноса чиновники пока не имеют

Соответствующее предостережение получил заместитель главы города. В предостережении сказано, что у администрации нет документов, подтверждающих аварийность здания. Якобы не все мероприятия по оценке технического состояния дома еще проведены, а значит признать его аварийным преждевременно. Кроме того, прокуратура все еще не завершила собственную проверку. И пока документы не приведут в порядок, здание не снесут. Кроме того, правоохранители требуют, чтобы чиновники учитывали мнение жителей многострадальной пятиэтажки.

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