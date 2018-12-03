На старт зимнего полумарафона «Европа-Азия» вышло 1700 человек

Екатеринбург стремительно движется к цели стать беговой столицей страны

Город бежит, даже не смотря на мороз и легкий снежок. И бежит массово — на старт зимнего полумарафона «Европа-Азия» вышло 1700 человек: и профессиональные спортсмены, и целые семьи любителей бега. На это раз удалось бежать в ногу с автомобилистами — весь маршрут пролегал по центру Екатеринбурга, в основном по набережной, так что перекрытий дорог было минимум. Да и гололед не стал помехой для спортсменов, помог обычный степлер.

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