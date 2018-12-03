Группа «Чайф» чуть не сварилась по пути из Новосибирска в Екатеринбург

В тропосфере на борту было так жарко, что нескольким пассажирам рейса стало плохо

Группа Чайф и журналисты вместе с пассажирами рейса из Новосибирска в Екатеринбург чуть не сварились на высоте 10 000 метров. В тропосфере на борту было так жарко, что нескольким пассажирам рейса стало плохо. Из-за проблем с климат-контролем в салоне самолет экстренно садить не стали. Инцидент в небе сейчас проверяют в Следственном Комитете России. Пассажиров самолета «Новосибирск — Екатеринбург» в буквальном смысле бросало то в жар, то в холод – из-за проблем с вентиляцией. Солисту группы «Чайф» Владимиру Шахрину, летевшему этим рейсом, пришлось выступить с обращением.

Также в разделе ЧП

Роковая случайность или покушение на убийство? Подробности страшной аварии на тротуаре
14.11.2018
Роковая случайность или покушение на убийство? Подробности страшной аварии на тротуаре
Когда беспорядок убивает: в Екатеринбурге сгорела квартира Плюшкина
21.11.2018
Когда беспорядок убивает: в Екатеринбурге сгорела квартира Плюшкина
Сотрудница ломбарда вынесла золото и драгоценности под гипнозом
27.11.2018
Сотрудница ломбарда вынесла золото и драгоценности под гипнозом
Пенсионерка получила ожоги, переходя реку кипятка на Уралмаше
28.11.2018
Пенсионерка получила ожоги, переходя реку кипятка на Уралмаше
Вчера
Группа «Чайф» чуть не сварилась по пути из Новосибирска в Екатеринбург