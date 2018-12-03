Деды Морозы со всей страны съехались в Арамиль на форум

Они обсуждали способы исполнения новогодних желаний

Встреча на высшем уровне: главные волшебники страны съехали в Екатеринбург, чтобы обсудить способы исполнения новогодних желаний. Встречал коллег из регионов России — Урал Мороз. И он, как водится, для чудесных превращений использует свой посох. Альтернативные варианты создания волшебства продемонстрировали Кыш Бабай из Татарстана и Хель МУчи из Чувашии. Последний даже на климат может влиять.

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