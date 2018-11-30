По громкому делу о расправе над инвалидом в Березовском школьница проходит как свидетель. Хотя известно, что она снимала расправу на телефон, а после выложила убийственное видео в Сеть. Осудить девочку не могут — она не достигал возраста уголовной ответственности. Единственное возможное для нее наказание — это спецшкола. Но защитники против. Они уверены, перевоспитать Полину можно и дома.
Уроки перевоспитания: судьбу школьницы, снявшей убийство инвалида на видео, решают в суде
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