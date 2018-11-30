Пассажиры в партере: на вокзале сегодня прошел необычные перфоманс

Поэты прочитали свои стихи в зале отправления

Пассажиры с удовольствием слушают артистов, которые решили скрасить их ожидание. На железнодорожном вокзале устроили импровизированный концерт. Представление должно перенести зрителей в прошлое, когда на станциях регулярно проводили творческие вечера. Сейчас вокзалу вновь хотят вернуть статус культурного места, где можно интересно провести время. В планах железнодорожников — превратить такие перфомансы в традицию. Быть может, вскоре концерты на вокзалах по пятницам будут давать на постоянной основе.

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Пассажиры в партере: на вокзале сегодня прошел необычные перфоманс