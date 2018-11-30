Опасный рейс: в аварии на Сибирском тракте пострадало 8 человек

Пассажирский автобус врезался в грузовик, припаркованный на обочине

Удар пришелся в правую часть кабины — ее сильно смяло, но водитель остался цел. Салон же сплошь залит кровью – окна вылетели и засыпали осколками упавших пассажиров. В городских автобусах нет ремней безопасности, так что большинство людей полетело на пол, остальные ударились о впереди стоящие сиденья. Увозить пострадавших с места аварии пришлось трём каретам скорой. Состояние больных врачи оценили как «средней тяжести». Тех, кому требуется лечение, разместили в стационаре, остальным оказали первую помощь и отпустили домой. Независимо от того, кого признают виноватым в аварии, пострадавшим обещают возместить ущерб. Каждый пассажир в городском транспорте вместе с билетом покупает и страховку.

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