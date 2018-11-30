Нет фото, нет премии: сотрудников МФЦ оставили без денег из-за отказа позировать перед камерой

Фотографии на сайте МФЦ решили разместить в этом году. Весной прошли съемки, но, судя по сайту, некоторые сотрудники высказались против использования их изображения. Из-за этого, говорят, 150 человек лишили части зарплаты. В среднем, каждому несогласному не доплатили 10 тысяч рублей. Однако руководство уверяет: подчиненные что-то недопоняли. Даже «обезличенные» работники получают премии. Уверенные в правоте, сотрудники МФЦ сдаваться не намерены. Хотят обратиться в трудовую инспекцию. Благо, работа с жалобами и запросами — это их непосредственные обязанности.