С видом на мусор жильцы живут третий день, и их возмущению нет предела. Ведь это грубо нарушает санитарные нормы. Бункер стоит в пяти метрах от дома, а должен быть минимум в 20-ти. Жители подозревают, что так им отомстили коммунальщики — за принципиальность. Но в управляющей компании эту версию встретили смехом.
Месть в виде мусора: жильцы жалуются на контейнер, поставленный под окнами
Люди подозревают, что управляющая компания сделала это нарочно
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Месть в виде мусора: жильцы жалуются на контейнер, поставленный под окнами