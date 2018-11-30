Месть в виде мусора: жильцы жалуются на контейнер, поставленный под окнами

С видом на мусор жильцы живут третий день, и их возмущению нет предела. Ведь это грубо нарушает санитарные нормы. Бункер стоит в пяти метрах от дома, а должен быть минимум в 20-ти. Жители подозревают, что так им отомстили коммунальщики — за принципиальность. Но в управляющей компании эту версию встретили смехом.