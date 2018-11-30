ДК «Химмаш» будет жить: его не будут сносить ради жилых высоток

Напомним, скандал на Химмаше разгорелся в начале года. Собственники дворца культуры отказались продлевать договор аренды с кружками и секциями, которые там размещаются. Появилась информация, что вместо крупнейшего в Екатеринбурге досугового центра появятся два жилых дома. Родители воспитанников встали на защиту ДК — устраивали митинги, обращались к власть имущим. В итоге мэрия предложила застройщику другой участок и признала дом культуры значимым для города объектом культуры. Вскоре он перейдет в собственность муниципалитета и будет реконструирован. Пока идет ремонт, дети станут заниматься в других зданиях.