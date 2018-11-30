Что в имени тебе моем: голосование за новое название аэропорта завершается

В последний день лидируют сказитель Бажов и маршал Жуков

Борьба за место в истории развернулась нешуточная. На финише голосования лидер меняется каждый день. Пока с отрывом в несколько сотен голосов побеждает сказочник Павел Бажов, которого называют певцом Урала. Однако, ему на пятки наступает герой Великой Отечественной войны — полководец Георгий Жуков. Замыкает шорт-лист горнопромышленник Акинфий Демидов. Кто победил, станет известно 4 декабря.

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Что в имени тебе моем: голосование за новое название аэропорта завершается