Спасатели наградили добровольцев, которые бросились на помощь в ЧП

Медали героям — мамам цветы. В МЧС поздравляют народных спасателей — тех, кто в сложную минуту бросился на помощь незнакомому человеку. Среди тех, кто не прошел мимо, и есть и подростки, поступившие не по возрасту зрело. Егору всего 13 лет, но серьезные решения принимать он уже научился. ЧП на его глазах случилось на отдыхе в Турции. Во время шторма парень заметил тонущего мальчика и не раздумывая кинулся в воду. Помогла спортивная сноровка. Егор занимался плаваньем и сумел вызволить утопающего. Вот только родители его подвиг оценили не сразу.