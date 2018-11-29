Сенатор Аркадий Чернецкий пообещал разобраться в скандале вокруг цирка

Коллектив написал петицию в защиту экс-директора Анатолия Марчевского, которого бывшее начальство подозревает в растрате. Однако, что делать дальше, непонятно. Как рассказала работница цирка, многие ее коллеги настаивают на восстановлении Марчевского в должности. Аркадий Чернецкий предложил написать письмо лично министру Мединскому — с просьбой объективно оценить ситуацию с увольнением бывшего директора. Это был единственный вопрос, касающийся чужой проблемы. Остальных граждан, которые пришли на прием к сенатору, волновали личные заботы. Пенсионер, лишенный водительских прав, жаловался на поверхностное следствие. А жители городка Чекистов — на коммунальную разруху. По их словам, исторический комплекс совсем обветшал, но ремонтировать здания никто не хочет. Как заметил Аркадий Чернецкий, проблема в том, что городок находится в ведении федерации, и только она может решать судьбу памятника. Впрочем, чиновник пообещал написать письма губернатору и мэру.