Продуктовый магазин выставил на полку просроченную детскую кашу

Срок годности у сухого питания истек четыре месяца назад

Это никуда не годно! Один из сетевых продуктовых магазинов выставил на полку просроченную детскую кашу. Срок годности у сухого питания истек уже как четыре месяца. Но на мелкий шрифт обратила внимание покупательница, а не сотрудники магазина. Куда более крупными буквами была написана скидка на этот товар — 46 процентов. Откуда такая щедрость? покупатели догадываются. Но как быть с тем, чтобы товар убрали с прилавков и не вернули обратно — на консультацию с юристом отправился Городской Дозор.

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Продуктовый магазин выставил на полку просроченную детскую кашу