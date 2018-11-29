Продуктовый магазин выставил на полку просроченную детскую кашу

Это никуда не годно! Один из сетевых продуктовых магазинов выставил на полку просроченную детскую кашу. Срок годности у сухого питания истек уже как четыре месяца. Но на мелкий шрифт обратила внимание покупательница, а не сотрудники магазина. Куда более крупными буквами была написана скидка на этот товар — 46 процентов. Откуда такая щедрость? покупатели догадываются. Но как быть с тем, чтобы товар убрали с прилавков и не вернули обратно — на консультацию с юристом отправился Городской Дозор.