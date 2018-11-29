Мать-героиня: удивительной плодовитостью удивляют екатеринбургские львы

Котят впервые показали журналистам и посетителям. Целый месяц мать прятала детенышей в своем укрытии. Наблюдать за малышами пока можно только через стекло вольеры. Глава львиного семейства громким рыком разгоняет всех, кто пытается подобраться поближе, чтобы лучше рассмотреть котят. Эмма и Эрни по человеческим меркам уже не просто многодетные, а супер-родители. За два года они произвели на свет ДЕСЯТЕРЫХ детенышей. В апреле прошлого года у пары родилась двойня, а шесть месяцев назад Эмма принесла сразу пятерых котят. У зоопарка не хватило бы площади, чтобы разместить всю кошачью семью, так что львят-подростков из Екатеринбурга отправляют в другие зоопарки России и мира.