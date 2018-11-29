Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы

О состоянии ребенка в соцсетях рассказал его отец

По словам Павла, ребенок пришел в сознание, однако пока врачи никаких прогнозов не дают. Состояние мамы тоже оценивается как тяжелое. Женщина восстанавливает легкие — старается дышать самостоятельно по несколько часов в день. Позже ей планируют провести операцию на поврежденном позвоночнике. Еще один пострадавший из-за бешеной Хонды переведен в общую палату. Пока он не может шевелить рукой, поэтому кушает с трудом. Тот, кто довел троих горожан до больницы — 50-летний водитель, сейчас находится под стражей. Его обвиняют в покушении на убийство.

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