Малыш, пострадавший в аварии на Фурманова, вышел из комы

По словам Павла, ребенок пришел в сознание, однако пока врачи никаких прогнозов не дают. Состояние мамы тоже оценивается как тяжелое. Женщина восстанавливает легкие — старается дышать самостоятельно по несколько часов в день. Позже ей планируют провести операцию на поврежденном позвоночнике. Еще один пострадавший из-за бешеной Хонды переведен в общую палату. Пока он не может шевелить рукой, поэтому кушает с трудом. Тот, кто довел троих горожан до больницы — 50-летний водитель, сейчас находится под стражей. Его обвиняют в покушении на убийство.