Лесники ищут самую красивую ель для ледового городка в Екатеринбурге

В городе решили сделать ставку на природную красоту

Королева праздника, а также восемь вице-мисс, по задумке, должны подчеркнуть тему ледового городка — он посвящен сказам Бажова. Первую красавицу леса и ее подружек выберут в середине декабря и доставят в Екатеринбург ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Поездка за 150 километров может плохо сказаться на деревьях, поэтому лесники подготовят пушистых дублеров. Хвойным пропишут эликсир молодости — они будут стоять в специальном растворе, чтобы не осыпались до окончания работы городка. Почему искусственную ель нынче заменили на настоящие, не уточняется. В мэрии говорят об эксперименте — и предлагают горожанам самим решить, что лучше.

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Лесники ищут самую красивую ель для ледового городка в Екатеринбурге