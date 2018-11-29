Лесники ищут самую красивую ель для ледового городка в Екатеринбурге

Королева праздника, а также восемь вице-мисс, по задумке, должны подчеркнуть тему ледового городка — он посвящен сказам Бажова. Первую красавицу леса и ее подружек выберут в середине декабря и доставят в Екатеринбург ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Поездка за 150 километров может плохо сказаться на деревьях, поэтому лесники подготовят пушистых дублеров. Хвойным пропишут эликсир молодости — они будут стоять в специальном растворе, чтобы не осыпались до окончания работы городка. Почему искусственную ель нынче заменили на настоящие, не уточняется. В мэрии говорят об эксперименте — и предлагают горожанам самим решить, что лучше.