Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге

Проигрыш в гонке за Экспо-2025 не повод отказываться от планов на вторую ветку

На заседании кабинета министров выяснилось, что проект перестройки Виза, описанный в заявке на Всемирную выставку, теперь разберут на составляющие и начнут реализовывать. Планируется, что в Екатеринбурге все-таки появится «Умный город» — научный и выставочный центр, а также новая линия подземки. Правда, пока не ясно, кто оплатит ее строительство. Федеральные власти обещали выделить средства лишь в случае выигрыша на Экспо-2025. Теперь эту нагрузку придется взять на себя региону.

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