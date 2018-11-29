Губернатор поручил правительству заняться строительством метро в Екатеринбурге

На заседании кабинета министров выяснилось, что проект перестройки Виза, описанный в заявке на Всемирную выставку, теперь разберут на составляющие и начнут реализовывать. Планируется, что в Екатеринбурге все-таки появится «Умный город» — научный и выставочный центр, а также новая линия подземки. Правда, пока не ясно, кто оплатит ее строительство. Федеральные власти обещали выделить средства лишь в случае выигрыша на Экспо-2025. Теперь эту нагрузку придется взять на себя региону.