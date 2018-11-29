Энергетики готовы возместить ущерб пострадавшим на Уралмаше пешеходам

Река кипятка разлилась на Ломоносова

Даже спустя сутки на месте аварии — запретная зона. Оградившись забором, рабочие пытаются устранить последствия ЧП. В море кипятка здесь искупались не только машины, пострадали и люди — пожилую женщину и тринадцатилетнюю девочку увезли в больницу с ожогами ног. Но и сами коммунальщики теперь под пристальным вниманием прокуратуры. С начала отопительного сезона это уже 10 авария по области. Есть от чего закипеть! По информации ЕТК, изношено порядка 70% городских теплосетей.

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Энергетики готовы возместить ущерб пострадавшим на Уралмаше пешеходам