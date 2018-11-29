Екатеринбуржцу, спустя полгода, разрешили посетить матч Чемпионата мира по футболу

Областной суд признал незаконными действия ФСБ, отказавшей Антону Маслову в выдаче паспорта болельщика. У фаната на тот момент была не погашена судимость. Однако, силовики утверждали — проблема не в этом. Искать справедливости пришлось в судах двух уровней. Из-за чего Роман не попал на праздник жизни — матч Японии и Сенегала, его защитник говорить не в праве. Дело касается государственной тайны. Однако, им было принципиально добиться своей правоты. Ведь на чемпионат не попал не только болельщик, но и его дочь — детям запрещено посещать игры без сопровождения. На билеты отец потратил больше 12 тысяч рублей, но возвращать их не стал. Рассчитывает теперь на компенсацию материального и морального ущерба.