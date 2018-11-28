Жильцы многоквартирного дома на Ильича пытаются вернуть колясочную

Арендатор разделил площадь на комнату и кухню и даже умудрился оборудовать внутри туалет. Недавно жильца общими усилиями удалось выселить и теперь собственники квартир хотят доказать в суде, что помещение перешло в собственность департамента управления муниципальным имуществом незаконно. Почему теперь пустующая колясочная закрыта, жители пытались выяснить у районных чиновников. Но ответа не добились. Как выяснилось, собственником колясочной на сегодня является ДУМИ. И, по мнению юристов, это не совсем законно. Ведь никто из жителей не припомнит, чтобы голосовал за передачу колясочной чиновникам. Однако прежде, чем бежать в суд, необходимо собрать доказательства.