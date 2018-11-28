В Ленинском районе поздравили мам-героинь

Впрочем, на праздник были приглашены не только многодетные мамы. В Ленинском районе поздравили 300 женщин. Для них устроили праздничный концерт, который завершает цикл мероприятий, посвященных Дню матери. Две женщины были отмечены наградой за материнскую доблесть, еще один знак отличия достался супругам-долгожителям. Они прожили в согласии больше полувека и за это получили медаль «Совет да любовь». Гостей праздника поздравили творческие коллективы района. Каждый номер показывал разные грани мам. По словам главы Ленинского района, так молодежи прививают уважительное отношение к семье.