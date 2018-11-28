В Березовском вынесли приговор автомойщику, задавившему свою коллегу

Женщина умерла под колесами иномарки, которую пригнали помыть

Гибель женщины суд оценил в год колонии-поселения. ЧП случилось в апреле. Сотрудник автомойки решил самостоятельно переставить машину клиента, чтобы приступить к чистке другого авто. Однако водительских прав и опыта управления автомобилем у него не было. Подсудимый перепутал педали и случайно выломал ворота бокса, за которыми стояли его коллеги — администратор и мойщица. По одной из них иномарка буквально проехалась, от серьезных травм женщина скончалась. Это уже не первый срок для мужчины. Ранее он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас горе-водитель признал свою вину лишь частично.

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